Eine ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Trident II D5.

Quelle: John Kowalski/US-NAVY/dpa

China hat die neue Atomwaffendoktrin der USA scharf kritisiert. Peking "widersetzt sich entschieden" dem vom Pentagon veröffentlichten Strategiepapier, sagte Ren Guoqiang, der Sprecher des Pekinger Verteidigungsministeriums. Chinas nukleare Stärke werde in dem Dokument hochgespielt.



Das Pentagon arbeite in dem Papier zudem vor allem mit Spekulationen. China setze auf eine friedliche Entwicklung und verfolge eine defensive nationale Verteidigungspolitik, so der Sprecher weiter.