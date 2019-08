Doris von Sayn-Wittgenstein. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Ausschluss von Doris von Sayn-Wittgenstein aus der AfD-Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag ist rechtens. Das entschied das Landesverfassungsgericht. Die 64-Jährige werde nicht in ihren Abgeordnetenrechten verletzt, heißt es in dem Urteil.



Sayn-Wittgenstein hatte 2014 für einen Verein geworben, der vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Dies wurde im November 2018 öffentlich bekannt. Da-raufhin wurde Sayn-Wittgenstein aus der Fraktion in Kiel ausgeschlossen.