Mitten in Downtown, im zentralsten Stadtteil Beiruts, ist das Atmen am Samstag kaum möglich - seit Stunden feuern Polizisten Tränengas auf Demonstranten. Die wiederum werfen Steine zurück. "So schlimm war es während der Proteste noch nie", erzählt einer der Demonstranten und reicht eine rohe Zwiebel weiter, die soll helfen gegen das fürchterliche Brennen in der Nase. Immer wieder sind die Sirenen der Krankenwagen zu hören. Das Rote Kreuz bestätigt 33 Verletzte bis kurz vor Mitternacht.