Bei den Beschuldigten handele es sich überwiegend um junge Männer unter 30 Jahren. Die Hamburger Staatsanwaltschaft habe insgesamt 85 Haftbefehle beantragt. In den Fällen, in denen keine Haft angeordnet worden sei, prüfe die Behörde die Einlegung von Rechtsmitteln, hieß es. Die Polizei nahm am Rande des Gipfels 186 Verdächtige fest und 228 in Gewahrsam, wie ein Pressesprecher mitteilte. Alle fest- und in Gewahrsam genommenen Personen, gegen die kein Haftbefehl erlassen wurde, seien inzwischen wieder freigelassen worden, so ein Polizeisprecher.