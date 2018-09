Der Handelsverband Deutschland hat nach den Ausschreitungen in Chemnitz vor einem hysterischen "Klima der Angst" gewarnt. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Nach den Vorfällen in Chemnitz hat der Handelsverband vor einem "Klima der Angst" gewarnt. "Alle, die das Bild eines toleranten Deutschlands stören, gefährden unser Zusammenleben und den Wirtschaftsstandort", schrieb der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, in einem offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel.



Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft seien gefordert, wachsender Verunsicherung entschieden entgegenzutreten, mahnte Sanktjohanser.