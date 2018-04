Nach neuerlichen Protesten wird die Gaza-Grenze zum Sperrgebiet. Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach Beginn neuer palästinensischer Proteste an der Gaza-Grenze hat Israels Armee das Grenzgebiet zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Hunderte Palästinenser seien an fünf Stellen entlang der Grenze an Ausschreitungen beteiligt, teilte die israelische Armee mit.



Israel werde "keinerlei Verletzung der Sicherheitsanlage und des Grenzzauns erlauben" und zum Schutz von Zivilisten gegen Angreifer vorgehen. Nach palästinensischen Angaben gab es bisher einen Toten und zahlreiche Verletzte.