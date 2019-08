Mehr als 2.000 Beamte rückten im Dorf Koj-Tasch in der Nähe der Hauptstadt an, um den ehemaligen Präsidenten in Gewahrsam zu nehmen. Dabei lieferten sich Atambajews Anhänger heftige Auseinandersetzungen mit den Behörden. Der Agentur Akipress zufolge flogen Steine auf Polizisten, die wiederum Blendgranaten einsetzten. Reporter vor Ort berichteten auch von Schüssen und Explosionen. 500 Anhänger Atambajews hätten eine Absperrung durchbrochen. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben.



Das verarmte Hochgebirgsland Kirgistan galt lange als Insel der Demokratie inmitten autoritärer Staaten in Zentralasien. Kirgistan hat bereits mehrere Revolutionen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt. 2017 löste Sooronbaj Scheenbekow seinen Vorgänger Atambajew verfassungsgemäß ab. Es war der erste friedliche Machtwechsel nach mehreren Umstürzen.