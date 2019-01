Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Auswärtige Amt hat die Äußerungen von Trump zu den europäisch-amerikanischen Beziehungen zurückgewiesen und zu Geschlossenheit in der EU aufgerufen. "Er bezeichnet uns als Gegner. Wir sehen das nicht so", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel.



"Es gibt eine tiefe und enge Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und der EU." Roth warf Trump vor, absichtlich Unruhe zu stiften. "Er versucht, eine Spaltung der EU herbeizuführen."