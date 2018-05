Am lautstärksten aber poltert bekanntlich der Mann im Weißen Haus. Und der hat nun wieder ein gefundenes Fressen für seine nächsten Tweets. Denn während Deutschland immer noch deutliche Überschüsse aufweist, haben die Vereinigten Staaten im vergangenen Dezember das größte Außenhandelsdefizit seit neun Jahren ausgewiesen. In 2017 ist das US-Handelsdefizit um über 12 Prozent gestiegen.



Deswegen arbeitet die Regierung Trump daran, die Einfuhr von Waren an den Landesgrenzen zu erschweren: Strafzölle auf Solarmodule und Waschmaschinen könnten der Beginn eines protektionistischen Wettlaufs sein, befürchtet mancher Beobachter. Das ist einigermaßen paradox. Denn die USA sind in den vergangenen Jahren mit China am einstigen Exportweltmeister Deutschland vorbei gezogen. Das Risiko, mögliche Handelskriege vom Zaun zu brechen, könnte so leicht ein Schuss in das eigene Bein sein.