Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, man habe dem türkischen Botschafter am Mittwochmorgen "klipp und klar" gesagt, dass die Verhaftungen nicht nachvollziehbar und vermittelbar seien. Die Vorwürfe über Verbindungen zu terroristischen Organisationen seien offensichtlich "an den Haaren herbeigezogen". In dem Gespräch habe der Botschafter zugesichert, die deutsche Forderung nach einer unverzüglichen Freilassung an seine Regierung zu übermitteln. Außenminister Gabriel (SPD), der bereits im Urlaub war, wollte am Donnerstag wieder in Berlin sein und sich zur Krise äußern. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einer "ernsten und traurigen Situation" in den deutsch-türkischen Beziehungen.