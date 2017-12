Wie erfolgreich Gabriels Nicht-Vermittlung am Ende sein wird, ist bisher schwer abzuschätzen, der Minister aber findet offenbar den richtigen Ton: Sein Gespräch mit dem saudischen Außenminister dauerte gut zweieinhalb Stunden, fast doppelt so lange wie geplant. Wichtiger aber ist die politische Botschaft: Deutschland engagiert sich in der Golfregion, betreibt aktive Außenpolitik. Es dürfte dem gewieften Politiker Gabriel deshalb vor allem auch um die Außenwirkung gehen, um gute Bilder, die ihn als unermüdlichen Friedens- und Entspannungspolitiker zeigen. Das ist in Zeiten des beginnenden Bundestagswahlkampfes sicher nützlich, zwei Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg aber eben auch aller Mühen wert.