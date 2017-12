"Es wäre gut, wenn jetzt die Aufforderung zum Dialog, die die internationale Gemeinschaft an alle Beteiligten gerichtet hat, erwidert würde", sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen mit dem katarischen Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani in Doha. Der SPD-Politiker stellte Deutschlands Hilfe in Aussicht, falls diese gewünscht werde: "Wir selbst sind nicht Teil irgendeines Vermittlungsauftrages." Wenn aber europäische Unterstützung in internationalen Finanzinstitutionen zur Überwachung der Geldströme an Extremisten benötigt werde, dann werde Deutschland ganz sicher helfen.