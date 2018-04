Außenminister Heiko Maas und Außenbeauftragte Federica Mogherini. Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa

Im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Agenten Sergej Skripal will sich die EU geschlossen hinter Großbritannien stellen. "Alle Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass hier auch eine Mitverantwortung der russischen Seite besteht", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas bei einem EU-Treffen in Brüssel.



Deswegen wolle man nun sagen, dass man so etwas nicht akzeptiere. "Ich denke, es wird eine gemeinsame Position geben", kommentierte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.