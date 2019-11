So oder so, nukleare Abrüstung ist eines der Themen des G20-Außenministertreffens in Nagoya. Ebenso wie wieder mal freier Welthandel, Afrika, UN-Nachhaltigkeitsziele. Es wird wie so oft viel geredet, im Plenum und am Rande, in großer Runde und bilateral. Mal geplant, mal spontan. Aber diesmal fehlen die eigentlich wichtigen Gesprächspartner, die Außenminister der USA, Frankreichs oder Großbritanniens sind gar nicht erst angereist. Und Treffen mit dem russischen oder chinesischen Außenminister sind nicht geplant.