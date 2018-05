Außenminister Heiko Maas reist nach Russland. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Außenminister Heiko Maas reist zu Gesprächen über das Atomabkommen mit Iran, den Syrien-Krieg und den Ukraine-Konflikt nach Moskau. Knapp zwei Monate nach Amtsantritt der neuen Regierung ist es der erste Besuch eines deutschen Kabinettsmitglieds in Russland.



Maas trifft sich in Moskau mit Außenminister Sergej Lawrow. Neben den zahlreichen Differenzen wird es auch um Gemeinsamkeiten gehen. Denn beide Länder wollen auch nach dem Ausstieg der USA am iranischen Atomabkommen festhalten.