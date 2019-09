US-Außenminister Mike Pompeo. Archivbild

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Angriffe auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien als "Kriegshandlung" verurteilt. "Das war eine iranische Attacke", sagte Pompeo nach der Landung in Dschidda in Saudi-Arabien. Der Angriff trage den "Fingerabdruck" von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei.



Zu den Angriffen auf die Ölanlagen hatten sich die schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Jemen bekannt, die vom Iran unterstützt werden. Washington weist Teheran jedoch die Verantwortung zu.