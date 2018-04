Außenminister Maas (SPD) ist zum Antrittsbesuch in Warschau. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas strebt ungeachtet aller Differenzen eine enge Partnerschaft mit Polen an. "Europa ist ohne die Versöhnung und Freundschaft zwischen Deutschen und Polen nicht vorstellbar", sagte er vor seinem Antrittsbesuch in Warschau.



"Wir stehen zur engen Partnerschaft mit Polen", betonte Maas. Seitdem die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen an der Macht ist, sind die deutsch-polnischen Beziehungen deutlich abgekühlt.