Auschwitz bedeute, sich zu entscheiden: Entweder verliere man hier den Glauben an die Menschheit, oder man gewinne die Hoffnung zu kämpfen, damit sich so etwas nie wieder ereigne. In den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg habe es eine solche Auseinandersetzung nicht gegeben. Das seien Jahrzehnte, für die man sich in dieser Hinsicht "eigentlich schämen muss".