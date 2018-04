Um die UN-Botschafter in New York zu überzeugen, dass Deutschland der richtige Kandidat für den Sicherheitsrat ist, machen die Deutschen seit Monaten vor und hinter den Kulissen Wahlkampf. Bei seinem Besuch im März lud Außenminister Maas die Botschafter von 40 karibischen und pazifischen Inselstaaten zum Abendessen ins Deutsche Haus in New York ein. Aufwendige Dinner-Einladungen, Hochglanz-Broschüren und Gummibärchen werden verteilt. Vergangene Woche wurden sogar Musiker der Berliner Philharmoniker nach New York eingeflogen, um in der renommierten Morgan Library vor 200 geladenen Gästen zu spielen.