Außenminister Maas hält an den Russland-Sanktionen vorerst fest.

Quelle: Dmitry Serebryakov/AP/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) sieht weiter keine Grundlage für eine Aufweichung der Sanktionen gegen Russland. Bei einem Besuch in Moskau bekräftigte er, dass sich Russland dafür im Ukrainekonflikt bewegen müsse.



Er habe in seinen Gesprächen in Moskau aber den Eindruck gewonnen, dass es neue Möglichkeiten für Fortschritte bei der Konfliktlösung in der Ostukraine gebe. Er warb erneut für baldige Gespräche Russlands mit der Ukraine unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs.