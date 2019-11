Maas versuchte zu beschwichtigen. Wenn er auf einer Pressekonferenz gefragt werde, müsse er antworten. Nichts anderes habe er "wahrheitsgemäß" getan. Außenpolitische Themen "kann ich leider nicht mit Schweigen beantworten". Die Frage, ob er seinen Auftritt bedauert, lässt er unbeantwortet. Und Kramp-Karrenbauers Vorschlag selbst? "Dazu ist alles gesagt, was zu sagen ist", so Maas. Mindestens dreimal in dieser einstündigen Befragung sagte er, Priorität in Syrien habe für die Bundesregierung derzeit der geplante Verfassungskonvent und damit die Suche nach einer politischen Lösung. "Das ist die Priorität, mit der wir uns auseinandersetzen", so Maas. Oder so: "Der politische Prozess ist als Priorität zu behandeln." Auch die "anderen" wollten diesen "politischen Prozess" nun absichern.