Die iranische Regierung hat laut Außenminister Mohammed Dschawad Sarif Interesse an Gesprächen mit Saudi-Arabien über eine Entspannung zwischen den zerstrittenen Nachbarstaaten. Am Mittwoch hatte schon der saudische Außenminister Faisal bin Farhan gesagt, sein Land sei bereit für Verhandlungen.



"Iran ist ebenfalls an Gesprächen mit seinen Nachbarn interessiert", sagte nun Sarif laut Außenamtssprecher Abbas Mussawi. Man sei für jeden Schritt, der den Menschen der Region wieder Hoffnung auf Stabilität und Aufschwung bringe.