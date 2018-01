Der Vorwurf der Terrorpropaganda werde offenbar als Vorwand genutzt, um kritische Stimmen in der Türkei zum Schweigen zu bringen, so der Bundesaußenminister weiter. Wer Personen unter "hanebüchenen und abwegigen Vorwänden" festnimmt, der verlasse den Boden europäischer Werte. Wegen der angespannten Lage seien auch Investitionen in der Türkei riskanter. "Man kann niemandem zu Investitionen in ein Land raten, wenn es dort keine Rechtssicherheit mehr gibt", sagte Gabriel. Es habe bereits Beispiele von Enteignungen gegeben, sagte Gabriel. "Ich sehe deshalb nicht, wie wir als Bundesregierung weiter deutsche Unternehmensinvestitionen in der Türkei garantieren können, wenn - wie geschehen - willkürliche Enteignungen aus politischen Motiven nicht nur drohen, sondern wie gesagt schon erfolgt sind."