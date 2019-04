Annektierung von Siedlungen im Westjordanland geplant. Archivbild

Der palästinensische Außenminister Riad Malki hat Widerstand gegen die von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Aussicht gestellte Annektierung jüdischer Siedlungen im Westjordanland angekündigt.



Netanjahu werde ein "echtes Problem" haben, wenn er dies umsetze, sagte Malki am Rande des Weltwirtschaftsforums in Jordanien. Netanjahu wolle mit der Aussage wahrscheinlich im Vorfeld der anstehenden Wahl seine nationalistische Basis ansprechen, sagte Malki der Agentur AP.