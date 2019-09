Syriens Außenminister Walid al-Muallim vor den UN.

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Syrien hat seine Absicht bekräftigt, alle Gebiete unter Kontrolle von Rebellen zu erobern. "Wir sind entschlossen, bis wir die letzten Terroristen ausgerottet haben", sagte Außenminister Walid al-Muallim vor der UN-Vollversammlung in New York.



Syriens Machthaber Assad führt - unterstützt von der russischen Luftwaffe - eine Offensive gegen Rebellen in den Provinzen Hama und Idlib. Dort befinden sich auch viele islamistische Kämpfer. In dem Gebiet leben etwa drei Millionen Zivilisten.