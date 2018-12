Eingang des Auswärtigen Amtes in Berlin. Symbolbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Das Auswärtige Amt bemüht sich im Fall eines im Irak wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zum Tode verurteilten Deutschen. Die Bundesregierung stehe in engem Austausch mit den irakischen Behörden, erklärte das Außenministerium dazu. Der Fall sei bekannt.



Der "Spiegel" hatte berichtet, ein Strafgericht in Bagdad habe den 33-Jährigen wegen Teilnahme an Kampfhandlungen zum Tode verurteilt. Der Mann aus Gladbeck war nach dem Fall des IS 2017 festgenommen worden.