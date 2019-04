Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Archivbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Die Türkei will weiter die Regierung des umstrittenen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro unterstützen. Das sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach einem Treffen mit seinem venezolanischen Amtskollegen Jorge Arreaza in Ankara. "Wir werden unsere Zusammenarbeit mit Venezuela auch in Zukunft fortführen", betonte Cavusoglu.



Angesichts der zunehmenden Isolation Maduros werden die verbleibenden internationalen Verbündeten immer wichtiger für die Regierung in Caracas.