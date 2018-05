Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Wochen der Zurückhaltung in die außenpolitische Offensive gegangen. Am Freitag empfing sie in Berlin die britische Premierministerin Theresa May sowie die Regierungschefs aus Polen und Italien, Mateusz Morawiecki und Paolo Gentiloni. Am Donnerstag hatte sie den türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim getroffen.



An der Münchner Sicherheitskonferenz nimmt die Kanzlerin nicht teil. Die Bundesregierung sei dort "recht breit vertreten", sagte sie.