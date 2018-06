Die Polizei räumt einen illegalen Außenposten im Westjordanland. Quelle: Ayman Nobani/dpa

Israelische Sicherheitskräfte haben mit der Räumung eines illegalen Siedlungsaußenpostens im Westjordanland begonnen. Polizisten räumten 15 Häuser in der Kleinsiedlung Netiv Ha-Avot, sagte ein Polizeisprecher.



Das Höchste Gericht hatte die Zerstörung der Häuser in dem Außenposten nahe Bethlehem angeordnet. Nach Medienberichten kam es zu Konfrontationen zwischen Jugendlichen und Polizisten. Rund 2.000 Menschen hatten in der 2001 errichteten Siedlung gegen die Evakuierung demonstriert.