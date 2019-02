Die "Gorch Fock" im Dock der Elsflether Werft.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Elsflether Werft, in der das Marine-Segelschulschiff "Gorch Fock" repariert wird, steht einem Medienbericht zufolge vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Geschäftsführung wolle heute bei Gericht Insolvenz anmelden, berichtet die ARD. Demnach hat die Werft Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Subunternehmer hätten seit mehreren Monaten kein Geld erhalten.



Die "Gorch Fock" liegt seit 2016 in der Elsflether Werft im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch und wird überholt.