Badegäste am Ostseestrand. Quelle: Frank Molter/dpa

Die Temperaturen der Nordsee und der Ostsee steigen in diesen Wochen immer weiter - und zwar in einem hohen Tempo. Im Juli betrug die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Nordsee 16,3 Grad und liegt damit nur 0,1 Grad unter der bisherigen Rekordtemperatur von 2014. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg mit.



Auch die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Ostsee ist angestiegen. Hier wurde mit 20 Grad sogar ein neuer Rekord aufgestellt.