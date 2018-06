Die Zunge der Blauzungenechse erregt bei manchen Feinden Furcht. Quelle: Peter Street/Springer Nature/dpa

Eine australische Echse schreckt Angreifer auf eine äußerst ungewöhnliche Art ab: Das Tier streckt seine Zunge heraus. Der Blauzungenskink zeigt dem Feind dabei möglichst die Rückseite seiner blauen Zunge.



Wissenschaftler der Macquarie Universität in Sydney fanden heraus, dass dies geschieht, weil die Zunge hinten stärker leuchtet als vorn. Zudem reflektiert sie auch ultraviolettes Licht, was manche Tiere sehen können. Je mehr die Skinke sich in Gefahr fühlen, desto mehr Zunge zeigen sie.