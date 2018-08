Umgestürzter Baukran in Germering. Quelle: Matthias Balk/dpa

Heftige Sturmböen sind über weite Teile Deutschlands gefegt und haben vielerorts Schäden hinterlassen. Allein in München gab es laut Feuerwehr mehr als 60 Unwettereinsätze. In Germering bei Fürstenfeldbruck rissen Sturmböen einen Baukran um. Der Schaden betrug etwa 500.000 Euro.



Nach dem stürmischen Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst am Freitag wechselhaftes Wetter. Die Aussichten für das dritte Adventswochenende sind eher trübe: Kaltes Schmuddelwetter und mancherorts Schnee.