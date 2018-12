Die Ausspähaktion am Flughafen Stuttgart in der vergangenen Woche ist kein Einzelfall. Sie steht im Zusammenhang mit einem Vorfall am Pariser Airport Charles de Gaulle am 13. Dezember. Nach Informationen des ZDF und seines Partnersenders NBC aus französischen und deutschen Sicherheitsbehörden hatten zwei Personen gegen 20.30 Uhr im Terminalbereich des Flughafens Fotos gemacht und waren dann in einem Transporter mit deutschem Autokennzeichen weggefahren.