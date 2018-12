Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Stuttgart.

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach dem Verdacht auf Ausspähungen am Stuttgarter Flughafen haben die Sicherheitsbehörden Entwarnung gegeben. Durchsuchungen hätten "keine Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags" ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.



Es wurden die Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes in Baden-Württemberg und eines 48-Jährigen in NRW durchsucht. Die beiden Männer waren ins Visier der Ermittler geraten. Die Bundespolizei hatte ihre Präsenz erhöht.