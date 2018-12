Polizeipräsenz am Stuttgarter Flughafen.

Quelle: Sven Kohls/SDMG/dpa

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen vier Personen. Das bestätigten Sicherheitskreise der dpa. Mindestens einer der Verdächtigen soll zum radikalislamischen Milieu gehören.



Zwei der Gesuchten sollen bereits der französischen Polizei aufgefallen sein. Nach Hinweisen auf Ausspähversuche hat die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen an mehreren Airports erhöht. So sind in Stuttgart schwer bewaffnete Polizisten unterwegs.