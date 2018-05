Streikende Amazon-Mitarbeiter in Rheinberg (Nordrhein-Westfalen). Quelle: Arnulf Stoffel/dpa

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter mehrerer Amazon-Standorte in Deutschland zum Streik aufgerufen. Der Ausstand fällt auf den Rabatt-Tag "Black Friday", an dem Einzelhändler bundesweit mit günstigen Angeboten locken.



An den Arbeitsniederlegungen beteiligen sich laut ver.di Beschäftigte an den sechs großen Amazon-Standorten Bad Hersfeld, Leipzig, Rheinberg, Werne, Graben und Koblenz. Seit 2013 liefert sich ver.di einen Tarifstreit mit dem Internetversandhändler.