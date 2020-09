Ein Eurowings-Flugzeug hebt ab vom Flughafen ab. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Gewerkschaft Ufo will in dieser Woche auf weitere Warnstreiks im Lufthansa-Konzern verzichten. Das habe man nach einer ersten Abstimmung mit den Tarifkommissionen entschieden, sagte der Vize-Vorsitzende Daniel Flohr.



Am Sonntag hatte sie über einen Zeitraum von 19 Stunden vier Tochtergesellschaften der Lufthansa bestreikt. Flohr wertete den Ausstand als Erfolg. Die Zahl der ausgefallenen Verbindungen bezifferte er auf mehr als 150. Die Beteiligung an der Arbeitsniederlegung soll rege gewesen sein.