Ausstellung «Picasso-Calder» in Paris.

Quelle: Sabine Glaubitz/dpa

Pablo Picasso und Alexander Calder - dass den spanischen Meister des Kubismus und den US-amerikanischen Erfinder des "Mobiles" manches verbindet, will das Pariser Picasso-Museum zeigen. In einem Dialog sollen über 120 Exponate illustrieren, dass beide nach etwas Gemeinsamem strebten: der Erforschung der Leere.



Calder lebte mehrere Jahre in Paris. Beide Künstler sollen sich nur vier Mal getroffen haben. Die Ausstellung läuft bis zum 25. August und ist danach im Picasso-Museum in Malaga zu sehen.