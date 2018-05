Fernsehinhalte kommen seit einiger Zeit nicht mehr nur als lineares Programm ins Haus oder ins Kino. Sie können mit dem Computer auch individuell abgerufen werden. Die Inhalte werden unabhängig von festen Sende- und Vorstellungszeiten gestreamt. Von diesem Wandel erzählt die Ausstellung "Die UFA - Geschichte einer Marke". In der Deutschen Kinemathek, dem Museum für Film und Fernsehen in Berlin, nimmt sie bis 22. April 2018 den größten Filmproduktionsbetrieb in Deutschland in den Blick, der vor 100 Jahren gegründet wurde. Doch die Schau zeigt auch: Selten war die deutsche Filmindustrie so dynamisch wie heute.