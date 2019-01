Die Ausstellung zeigt auch Selbstporträts von Mapplethorpe.

Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Das Guggenheim Museum in New York widmet dem bekannten amerikanischen Fotografen und Künstler Robert Mapplethorpe eine eigene Ausstellung. Mit seinen eleganten und provokativen Fotos zeigte Mapplethorpe die Welt um sich als Kunstwerke in Schwarz und Weiß.



Das Guggenheim Museum feiert ihn als "kulturelle Ikone" und einen der namhaftesten amerikanischen Künstler. In der Ausstellung sind unter anderem Collagen und Aktfotos zu sehen. Auch Porträts von Künstlern, Prominenten und Freunden, darunter Andy Warhol und Cindy Sherman, werden gezeigt.