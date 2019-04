Museumsmitarbeiter hängen das Bild «Konzert» an die Wand.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Von Gentileschi bis Caravaggio - nach fast sechs Jahren der Vorbereitung steht die Eröffnung der Ausstellung "Utrecht, Caravaggio und Europa" in der Alten Pinakothek in München kurz bevor.



Vor der Eröffnung am 16. April wurden drei Hauptwerke installiert: "Konzert" und "Die Verspottung Christi" von Gerard van Honthorst sowie Dirck van Baburens Gemälde "Die Fesselung des Prometheus durch Vulkan". Die Utrechter Künstler ließen sich von dem Maler Caravaggio (1571-1610) inspirieren.