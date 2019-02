Besucher schauen auf Rembrandts "Die Nachtwache".

Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Zum ersten Mal in seiner Geschichte zeigt das Amsterdamer Rijksmuseum alle Werke von Rembrandt van Rijn (1606-1669) aus der eigenen Sammlung. Die Ausstellung "Alle Rembrandts" ist eine Hommage an den Maler, der vor 350 Jahren in Amsterdam starb. Er sei ein Ausnahmekünstler und Rebell der Kunst, sagte der Direktor des Rijksmuseum, Taco Dibbits.



Das Rijksmuseum verfügt über die größte Rembrandt-Sammlung der Welt. Zu sehen sind bis zum Juni insgesamt 22 Gemälde, 60 Zeichnungen und 300 Drucke.