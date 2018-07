Die Ausstellung heißt "Schwermut und Leichtigkeit". Quelle: Christoph Soeder/dpa

Drei Jahre nach dem Tod von Helmut Dietl ("Schtonk", "Rossini") gibt eine Ausstellung in Berlin erstmals Einblick in den Nachlass des großen Regisseurs. Unter dem Titel "Schwermut und Leichtigkeit" zeigt das Museum für Film und Fernsehen bisher unveröffentlichte Arbeitsmaterialien, Fotos und Korrespondenzen.



Höhepunkt der kleinen Sonderschau ist ein Zusammenschnitt der besten Filmszenen, der in einem Spiegelsaal in Endlosschleife läuft. Dietl war 2015 mit 70 Jahren an Krebs gestorben.