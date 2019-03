Als Pionierin kam die "Vogue"-Fotografin Lee Miller zum Ende des Zweiten Weltkriegs in die Männerdomäne. "Behandelt mich wie einen der Jungs" ("Just treat me like one of the boys"), erklärte sie den amerikanischen Militärs. Das einstige Fotomodell dokumentierte mit der Kamera Elend und Schrecken: die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald, die befreiten Gefangenen teils noch in Häftlingskleidung.