Die Bundesbank zeigt einen Teil ihres Schatzes. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Manche haben einen weiten Weg hinter sich: Die Goldbarren in den Tresoren der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Erstmals öffnet die Notenbank ihre Safes einen Spalt weit. Im Geldmuseum der Bundesbank werden ab Mittwoch acht besonders interessante Barren sowie seltene Münzen aus dem glänzenden Edelmetall gezeigt.



Ein Prunkstück der Ausstellung ist einer der ältesten Goldbarren der deutschen Währungsreserven. Er wurde im Jahr 1917 in London gegossen.