Karl Lagerfeld wurde weltweit bewundert.

Quelle: picture alliance/dpa/Archivbild

Eine neue Ausstellung mit Fotografien des Modeschöpfers Karl Lagerfeld im Kunstmuseum Moritzburg in Halle stößt zum Start auf großes Besucherinteresse. Allein in den ersten vier Stunden nach der Eröffnung kamen heute etwa 500 Menschen, so eine Museumssprecherin. Das sei ein überdurchschnittlicher Zulauf.



In der Ausstellung "Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive" sind rund 400 Fotos im Großformat zu sehen. Der Modeschöpfer habe die gezeigten Fotos zu Lebzeiten selbst ausgesucht. Lagerfeld starb 2019.