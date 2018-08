Eine umgekippte Büste von Lenin - in der Ausstellung "nineties Berlin" Quelle: dpa

Schon der dunkle Eingangstunnel am Anfang der Ausstellung in der Alten Münze am Molkenmarkt zeigt, wohin die Reise geht: Er erinnert an einen Clubeingang und empfängt die Besucher mit wummernden Bässen. Auch sonst dominiert in den sechs Ausstellungsräumen die Farbe Schwarz unterbrochen von grellem Neon. In einem Raum zeigt eine Multimediashow einen Ritt durch die Berliner Geschichte vom Mauerfall bis zum Regierungsumzug Ende der 90er.