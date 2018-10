Cilly Kugelmann ist neben Margret Kampmeyer eine der beiden Kuratorinnen der großen Themenausstellung "Welcome to Jerusalem" im Jüdischen Museum Berlin. Kugelmann ist seit Mai 2000 am Jüdischen Museum Berlin und seit 2002 Programmdirektorin. Cilly Kugelmann wanderte 1966 für fünf Jahre nach Israel aus. Dort verbrachte sie ein Jahr in einem Kibbuz im Galil und studierte im Anschluss an der Hebrew University Kunstgeschichte und Geschichtswissenschaft. 1971 kehrte sie nach Deutschland zurück und organisierte im Rahmen der politischen Bildung von 1972 bis 1999 Tagungen und Konferenzen zu Themen der jüdischen Geschichte und dem Nahost-Konflikt. Außerdem lehrte sie unter anderem Erziehungswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und baute eine Selbsthilfefirma für chronisch Kranke an der Abteilung für Psychiatrie und Sozialpsychiatrie am Krankenhaus Elisabethenstift in Darmstadt auf.

Bildquelle: Yves Sucksdorff