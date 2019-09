Holzschachtel aus der Tutanchamun-Ausstellung. Archivbild

Rund 1,42 Millionen Menschen haben in Paris die Ausstellung "Tutanchamun. Der Schatz des Pharaos" gesehen. Die Schau sei damit die meistbesuchte in der französischen Geschichte, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Veranstalter.



Die Ausstellung war mit 150 Objekten die bislang größte außerhalb Ägyptens. Davon waren 60 Stücke erstmals außerhalb Ägyptens zu sehen. Die Schau ging nach einem halben Jahr zu Ende - sie war die erste Etappe in Europa innerhalb einer Welttournee.